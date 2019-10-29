الحرس الجامعي بالنيلين يعثر على أسلحة بمقر اتحاد الطلاب

عثر الحرس الجامعي بجامعة النيلين على كمية من الاسلحة داخل بعض مقار الكليات ودار إتحاد الطلاب وهي عبارة عن (ملتوف، سيخ، سكاكين ) باحجام مختلفة.
وقال مدير الحرس الجامعي العقيد احمد علي الخليفة إن البحث سيستمر في بقية الكليات استعداداً لاستقبال الطلاب.
وذكر انهم استنفروا جميع الحرس الجامعي بتنسيق مع عميد عمادة الطلاب وتم وضع خطة محكمة لمنع دخول أي سلاح للحرم الجامعي، ومن جانبه قال مدير الجامعة البروفيسور محمد الأمين أحمد إن إدارة الجامعة تضع مسألة الاستقرار كأولوية قصوى بالجامعة وترعى حوار التنظيمات السياسية من أجل التوافق على ميثاق شرف ينبذ العنف الطلابي تحقيقاً لشعار ثورة ديسمبر المتمثل في السلمية، وكشف عن تحرك ادارة الجامعة العليا وعمداء الكليات لاستقبال الطلاب والترحيب بهم بعد توقف الدراسة لأشهر طويلة، وشدد على وقوف إدارة الجامعة على مسافة واحدة من جميع الطلاب بدون النظر إلى خلفياتهم الفكرية والسياسية.
الخرطوم :عرفة خواجة
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
طارق
2019/10/29 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
جامعة النيلين من آثار النظام البائد وافتتحها الرئيس المخلوع وكذلك حوالي 30 جامعة نطالب بحلها فورا وإلغاء شهاداتها الأكاديمية.