توزيع (ألبان) لتلاميذ الخرطوم منعاً للتسرب

أعلن وزير التربية والتعليم بروفسير محمد الأمين التوم قبول تلاميذ الصف الأول أساس مجاناً إعتباراً من العام المقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن استراتيجيتهم تقضي بتطبيق المجانية الكاملة بحلول 2030م، وتابع وشدد الوزير خلال لقائه وفد شركة “دال” الغذائية برئاسة مدير الإتصال المؤسسي د. فتحي عثمان ضرورة إسهام القطاع الخاص في دعم التعليم، وأعلن الوزير عن إدخال المكتبة المدرسية بالمرحلة الثانوية في العام المقبل بجميع الولايات.
وبحسب آخر لحظة، كشف مدير الاتصال المؤسسي بشركة “دال” عن إطلاقهم مشروع البان المدارس الذي يغطي “6” محليات بولاية الخرطوم في “32” مدرسة ويستفيد منه “25” الف تلميذاً، مشيراً إلى مساهمة المشروع في التقليل من نسبة التسرب الدراسي في المناطق التي يغطيها.
الخرطوم: (كوش نيوز)