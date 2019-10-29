الشاعر (بشرى البطانة) وأسرته يتعرضون لحادث مؤلم

تعرض الشاعر الشهير “بشرى البطانة” مقدم برنامج “قهوتنا” إلى حادث مؤلم أنقذته العناية الإلهية.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى أن الشاعر البشرى كان في طريقه إلى الخرطوم لحضور وليمة ابنه الجديد، حيث ذكر بأنه ما بين الفاو والقضارف وفي وسط الطريق هنالك بص سياحي قادم من القضارف قام بضرب عربته التوسان والتي انجرفت خارج الظلط، وكان هنالك تهشيم للعربة، وتعرض ابنه الأكبر الفرزدق إلى ضربة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض الشاعر بشرى إلى رضوخ.
الجدير بالذكر بحسب صحيفة الدارن أن الشاعر البشرى كان يحمل زوجته الأولى وأبناءه لحضور وليمة وكرامة زوجته الجديدة بمناسبة المولود الجديد، ولكن عناية الله أنقذت البشرى وأسرته من الموت، حيث شكر بدوره شرطة مرور الفاو والإسعافات التي تلقوها جراء الحادث.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ameen
2019/10/29 at 3:14 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني متزوج 2 وعندو توسان وعامل مفلس وبتاع شعر
والله لكن علم
عموماً حمداً لله على السلامة اخونا
SALAH
2019/10/29 at 3:47 م (UTC 2) رابط التعليق
أمين مساءك سعيد ما ها كذا تورد الإبل .. نسأل الله أن يكتب له ولإسرته السلامة والعافية . وان يبارك فيهم ويرزق الجميع