سلطات ميناء سواكن تطبق المنشور (9)

شرعت سلطات الموانئ بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن في تطبيق المنشور رقم (٩) الصادر من إدارة التسويق بهيئة الموانئ البحرية، الخاص بمنع إنزال السيارات التي تحمل بداخلها الأمتعة والمنقولات الشخصية وفرض عقوبات على السيارات المخالفة لذلك وإرجاعها إلى الباخرة.
وفي تصريح لـ(سونا) أوضح جمال مبارك مدير ميناء دقنة بأن الإدارة بدأت تفعيل المنشور مؤخراً ودعمه بتطبيق الفقرة (٨٣) من اللائحة العامة للموانئ لمنع تراكم السيارات في منطقة التخزين دون مراجعتها من جانب سلطات الجمارك، بالإضافة إلى أن تطبيق المنشور يمكن السلطات المختصة من استكمال إجراءات الأمتعة التي تستوجب وجود صاحب الأمتعة علمًا بأن (٨٠%) من الأمتعة التي تكون داخل السيارات لا علاقة لها بصاحب السيارة، وأشار إلى أن عدد السيارات التي تراكمت في منطقة التخزين بلغت (٢٠٠) سيارة، وأضاف مدير ميناء دقنة أن المنشور صدر منذ عام ٢٠٠٠م ولم يتم تفعيله إلا مؤخراً نظرا إلى مساعي إدارة الميناء الرامية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات مراعاة للمصلحة العامة وتحقيق أهداف خدمة الركاب في المقام الأول.
سونا
1 التعليقات
أبو منير
2019/10/30 at 6:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو واحد عارف ..
ما هي دواعي إصدار هذا القرار ؟
ينورنا
باقي السودان دا بلد العجائب