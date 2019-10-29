وزير الأوقاف: لن أحج أو اعتمر طيلة وجودي بالحكومة

قطع وزير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نصرالدين مفرح بأنه لن يؤدي شعيرة الحج والعمرة طيلة توليه منصب الوزارة خلال الفترة الإنتقالية، وقال (لاحج ولاعمرة وحنوصل البعثة لحدي بيت الله ونرجع نخليهم)، في وقت شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والأسس والشفافية في أداء الحج، والمحاسبة والمسألة لأي مخالفات وإخفاقات تحدث.
وكشف مفرح في الورشة التقيمية والتقويمية لأعمال حج ١٤٤٠هـ، أمس عن وضع عقودات وشروط جزائية بين القطاع الخاص والوزارة، فيما يختص بإجراءات الحج، وقال إن الوزارة لا تحرم أي وكالة من العمل، إلا في حالة المخالفة، معلناً عن عقد مؤتمر للحج يناقش كيفية الخروج لبر الأمان لحج هذا العام.. ماعندنا لا حج ولاعمرة طيلة الفترة الانتقالية (وسوف نوصل البعثة لحدود بيت الله ونرجع نخليهم).
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