حل هيئة أركان الجيش وإحالة ضباط للتقاعد

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عدداً من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة، واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان، وتم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان، والفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، فيما تم اختيار الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد، الفريق الركن منور عثمان نقد منور نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة، الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب، الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات،
وشملت القرارات ترفيع اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترفيع اللواء ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو عبد الرحمن لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وتعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائداً للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائداً لقوات الدفاع الجوي، كما شمل القرار إحالة الفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن عبد الرحمن يوسف علي الفكي، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان للتقاعد بالمعاش، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن إن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة.
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