بالاسماء .. تغييرات واسعة في ادارات وزارة الخارجية

أفادت مصادر مطلعة، على ان تغيرات واسعة جرت خلال الايام القليلة الماضية داخل أروقة وزارة الخارجية السودانية .
وقالت المصادر ان التغييرات في وزارة الخارجية، تضمنت تعيين السفير جمال الشيخ مدير عام الادارة الافريقية، والسفير عبدالمنعم البيتى مدير عام الشئون الادارية والسفير عادل بانقا مدير الادارة الافريقية والسفير محمد عبدالله مدير عام الادارة الاوروبية و الامريكية والسفير محى الدين سالم مدير عام التعاون الدولي، ومدير ادارة المراسيم السفير صلاح الجنيد..
وتابعت المصادر انه جرى تسمية السفير عادل حسن مديرا للمكتب التنفيذي. والسفير محمد مرتضى مدير ادارة جنوب السودان، والسفير عبدالمنعم عثمان مدير عام الموارد البشرية والمالية. والسفير نادية محمد عثمان مدير ادارة المنظمات الدولية والسفير عبد الرحمن خليل احمدمدير ادارة الشئون الاسيوية.
المشهد السودانى