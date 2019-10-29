الطريفي يدشن مبادرة الأقباط لتشييد وصيانة المدارس

يدشن اللواء الركن حيدر على الطريفي والي ولاية النيل الأبيض يوم غدٍ الأربعاء بمدرسة مربع 23 الخوالدة بربك مبادرة الطائفة القبطية بالسودان لتشييد وتأهيل 103 مدارس من المدارس التي تضررت من السيول والأمطار بالنيل الأبيض ، تحت شعار ” يد واحدة في وطن المحبة”، ويشارك في التدشين وفد الطائفة القبطية بالخرطوم والنيل الأبيض وقيادات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومه بربك، وقال الأستاذ حيدر خير الله القيادي بقوى الحرية والتغيير المشرف على المبادرة في تصريح لـ ( سونا ) إن كافة الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق المبادرة القبطية يوم غدٍ الأربعاء، وقال إن المبادرة تمثل مرحلة جديدة لتعميق معاني التعايش الديني بالسودان، وحيا خير الله دور لجان المقاومة بربك وإبداء رغبتهم لإنجاح المبادرة لتكون نموذجاً يحتذى به في التكاتف والتعاون من أجل بناء الوطن .
الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي تأثرت بالسيول والأمطار بلغت 275 مدرسة بالمرحلتين الثانوية والأساس بكل محليات الولاية.
كوستي في 29 – 10 – 2019م ( سونا )