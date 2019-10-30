بعدما أثار غضب السوادنيين .. مغردون يطالبون الفنان السعودي فايز المالكي بالاعتذار

أثارت القناة التلفزيونية السعودية “إم بي سي” سخطا واسعا إثر نشرها مقطعا اعتبره ناشطون عنصريا ومسيئا للسودانيين، يظهر فيه الفنان السعودي فايز المالكي متقمصا شخصية مقيم سوداني يبيع لحوم حمير وقطط.
ونشرت القناة المقطع كدعاية لمسلسل المالكي الكوميدي الجديد “سريع سريع” الذي ظهر في المقطع بوجه مصبوغ بالأسود والزي التقليدي للسودانيين.
وتفاعل مغردون مع المقطع مطالبين بحذف الحلقة والاعتذار للشعب السوداني، كما انهالت مئات التغريدات الغاضبة من قبل ناشطين سعوديين وسودانيين عبروا عن رفضهم لما تضمنه المقطع من عنصرية.
فغرد السعودي فهد البطي “يجب منع هذه الحلقة التي فيها سخرية من أشقائنا السودانيين الذين يقاتلون معنا جنبا إلى جنب في الحد الجنوبي. هل القائمون على القناة سعوديون؟ أشك! استعداء الشعوب بمثل هذه المهازل لن بفيد إلا أطرافا معينة كارهة للبلد وأهله!! أجزم لو قامت قناة بالسخرية من السعوديين لقامت قيامتنا!”.
وعلق المغرد السوداني مِهاد كاشف “شرح البلاك فيس للإنسان العربي زي شرح الفيزياء النووية لصندوق بصل تقوليه يا بابا لا ده غلط، يقوليك: تره والله نحوبكم. تقوليه: ما بنقبلها، يقوليك: هو لي ما عندكمش صِكه في النفس؟، تقوليه: في تاريخ مرتبطة بالحاجة دي، يقوليك: يا معود خل روحك خفيفة”.
أما سعاد القرشي فقالت “أستغرب من هذا الهجوم غير المبرر على شخصية فايز المالكي أو مسلسل سريع سريع.. الإخوة السودانيون دائما بالقلب.. يوجد فنانون عدة قلدوا إخوتنا السودانيين متل ناصر القصبي في مسلسل طاش ما طاش وأسعد الزهراني في مسلسل واي فاي”.
وغرد حمزة الحسن “يحزننا أن الممثل القامة فايز المالكي والذي أيضا له أعمال خيرية وإنسانية كثيرة، يقوم بهذا العمل العنصري غير المهني”.
وعلق المخرج السينمائي معز الطيب “البشرة السوداء أو السمراء هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعا، ما عيب ولا نقص، الكوميديا بابها واسع وفيها الكثير من المبالغة، ولكن الشعب السوداني ملّ من هذا الاستهتار المتكرر، ومثل هذه المسلسلات التافهة والضعيفة لا يوجد فيها سوى العنصرية والكراهية”.
قناة الجزيرة
5 التعليقات
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محمد
2019/10/31 at 4:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
اتسخرون من اللون الاسود وهو لون الكعبة المشرفة وهو لون سيدنا بلال مؤذن الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم الا تعلم ان اللون الابيض عندنا في السودان هو لون الحزن والكابة ترتديه المراة عندما يتوفي زوجها واطفالنا في المهد نلبسهم حفظات بيضاء
ولولا سواد الليل لما طلع الفجر
ابوعبدالله
2019/10/31 at 7:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
قمة السفه لا يكفي الاعتذار بل يجب محاكمته اساء لكل الشعب السوداني
بت السودان
2019/10/31 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
قنوات ام بي سي قنوات الفسق والفجور يجب على كل سوداني مقاطعتها قنوات سطحية ولا تقدم شيء يفيد
محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي
2019/10/31 at 8:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
نقول …. حسبنا الله ونعم الوكيل … المنتقم الجبار ….. مجيب الدعاء …..
أين أنت يا هذا من قوله تعالى (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم))) ….
هو الله تعالى عن منزه عن النقائص يمهل ولا يهمل……..
حجرم
ابوعبدالله
2019/10/31 at 8:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاعتذار لا يكفي يجب على السفير التحرك ف اقامة دعوة قضائية ضد هؤلاء والمخرج والقناة لاعادة كرامة السودانيين