الأخبار > منوعات > بالصورة .. مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة
الأقسام :

منوعات

2019/10/30

2019/10/30


بالصورة .. مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة



شارك الموضوع :

عثر علماء في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية، على ما وصفوه بالمفاجأة داخل مومياء لقطة مصرية قديمة.

ووفقا لصحيفة “Le Figaro”، قام العلماء بدراسة ما بداخل المومياء بواسطة الأشعة السينية.

ونجح العلماء في تصميم مجسم ثلاثي الأبعاد للمومياء التي يبلغ عمرها 2500 سنة، بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، بحسب وكالة سبوتنيك.

واتضح للعلماء أن داخل المومياء رفات أكثر من قطة، حيث وجدوا بداخلها ثلاثة ذيول وخمس أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النسيج مكان جمجمة إحدى القطط.

يذكر أن وزارة الآثار المصرية أعلنت، في 15 أكتوبر، العثور على 20 تابوتا خشبيا سليما في الأقصر يعتقد أن بداخلها مومياوات.

الصورة :

صحيفة البيان

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.