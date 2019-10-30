السيادي يُدون بلاغات في مواجهة قيادي رفيع بالوطني

ألقت نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري القبض على القيادي بالمؤتمر الوطني المعتمد الأسبق والبرلماني ياسين محمد نور، على خلفية البلاغات المدونة تجاهه من قبل المجلس السيادي بواسطة المستشار القانوني للسيادي.
وكان ياسين بث مقطع فيديو هاجم من خلاله المجلس السيادي وتوعده، وقال إن السيادي (تحت جزمتي) وأعلن عن وجود ثلاثمائة ألف مجاهد لحماية الدين، ووجهت لـ (ياسين) تُهماً من بينها إساءة السمعة والإرهاب وأطلق سراحه بالضمانة.
الانتباهة
2 التعليقات
حمدتو
2019/10/30 at 12:29 م (UTC 2) رابط التعليق
( تُهم من بينها الإرهاب ) طيب أطلقتو سراح ارهابي بالضمانه يعني ؟
الكوشى
2019/10/30 at 1:50 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم للقانون ولا للأنتقائية هذا الرجل صرح فقط باللسان بينما حركات التمرد تمارس الأرهاب والقتل والنهب والأغتصاب جهارا نهارا ويخرج منسوبيها المحكومين بالأعدام من السجون بعفو رئاسى قبل الثورة وبعد الثورة بل أن بعضهم نال درجة الماجستير
والدكتوراة فى السجن وهو محكوم بالأعدام العدآلة لا تجزأ العدآلة يجب ان تكون للجميع عرفا وشرعا طبعا الا فى بلدنا الهملة دى
اللهم عليك بمن نهب وقتل وأعتصب وتأمر على الشعب والوطن والدين الى يوم الدين اللهم أرزقنا حاكما يحكم شرع الله على نفسه
قبلنا اللهم أجمع أعداء الوطن والدين فى السودان فى سلة واحدة وخذهم أخذ عزير مقتدر يا جبار يا منتقم اللهم أحفظ شعبنا ووطننا
من كيد هؤلاء وأمثالهم وشر أولئك وأسيادهم