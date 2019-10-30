حركة تنقلات بالخارجية واستدعاء سفراء

أصدرت وزارة الخارجية كشف تنقلات شملت عدداً من السفراء، ورؤساء الادارات الدبلوماسيين في الادارات، بجانب عودة عدد من السفراء من المحطات الخارجية، أبرزهم القائم باعمال السفارة السودانية باديس ابابا، السفير أنس الطيب، الذي كان يدير السفارة في فترة مؤقتة.
وشملت التنقلات الداخلية حسب مصادر آخر لحظة نقل السفيرة نادية محمد خير مديراً لادارات المنظمات التي تم اقصاؤها من السفارة باديس ومندوب السودان بالاتحاد الافريقي، بجانب نقل الهادي صديق، من ادارة المراسيم بجانب تعيين مدير عام لادارة الموارد البشرية والادارية.
وعممت رئاسة الوزارة خطابات استدعاء لعدد من السفراء بينهم سفير السودان لدى يوغندا.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
بلة
2019/10/30 at 2:17 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد التحية للقراء الكرام
في الحقيقة يوجد كثير من الدبلوماسيين الذين تم إستيعابهم عن طريق الوساطات وعلى مااذكر ابن مدير مكتب الرئيس المخلوع سابقا السفير يوسف سعيد والذي زج بابنه محمد ويغمل حاليا بسفارتنا بنيجيريا لايمتلك اي مؤهلات ليكون دبلوماسيا وانما مثال للفساد وعدم المسؤلية لذا نرجو من الوزيرة النظر في طريقة قبول بعض دبلوماسيي خارجيتنا.