سيظل السودان قي قائمة الدول الراعية للارهاب حتى لو حكمه ترامب

من يحكمون السودان الآن ويردون ان يرفعوا إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعوه فيها في زمن حكم الاسلاميين يجب عليهم معرفة الآتي :-
١- قيمة تقاريرهم المفبركة التي كتبوها كذبا” من أجل أن يضعوا السودان في هذه القائمة وكانوا فرحين بذلك علي مستوى المنابر العالمية.
٢-حجم خيانتهم لوطنهم وشعبهم الذي عانا من ويلات الحصار بسبب هذه القائمة وهم يريدون كسب ولاء اسيادهم.
٣-حقيقة ما كانوا يتعاملون معهم ضد وطنهم والوعود التي وعدوهم بها في حالة ذهاب حكم الاسلاميين.
٤-عليهم معرفة ان من كانوا يتعاملون معهم ضد السودان يعتبرونهم خونه ومن خان وطنه لايمكن أن يثقوا فيه هذه هي قناعتهم.
٥-فات عليهم بالإمكان ان يحكموا السودان يوما” ما وسوف يجدوه غارق في اكاذيبهم التي صنعوها بأيديهم.
٦-اخيرا”الغرض من وضع السودان في هذه القائمة هو اضعافه اقتصاديا وعدم استقراره سياسيا” وتفكيكه اجتماعيا” من أجل تقسيمه الي دويلات وده الهدف السامي الذي يسعون له دون كلل وملل.
يحي محمدادم