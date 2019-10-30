بشائر يحيي مجاهدات المعاشيين من أفراد الشرطة

حيا الفريق أول شرطة حقوقي عادل بشائر المدير العام لقوات الشرطة مجاهدات المعاشيين من أفراد الشرطة ودورهم في بسط الأمن وإثراء الحياة الاجتماعية وترسيخ قيم ومبادئ الشرطة في المجتمع.
وأكد خلال مخاطبته صباح اليوم بنادي ضباط الشرطة بمدني معاشيي ضباط الشرطة بولاية الجزيرة أن ضباط الشرطة في الخدمة والمعاشيون سواسية في معاشهم والعلاج والخدمات كافة .وكشف عن جهود تقودها قيادة الشرطة لتحسين معاش منسوبيها وتطبيق معاش المثل ودعم الخدمات المقدمة لهم ،وأعلن عن دعم لتسيير اتحاد معاشيي الشرطة بالجزيرة بمبلغ 200 ألف جنيه وتكوين لجنة لمراجعة الخدمات الصحية بالتنسيق مع التأمين الصحي ودعم استثمارات المعاشيين بالجزيرة.
وكشف عن تكوين لجنة لتوفيق أوضاع الضباط الذين تمت إحالتهم للمعاش مؤخرا لجبر الضرر وإزالة الغبن،مبشراً بالجهود الجارية للتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لاستمرارية صرف استحقاقات استبدال المعاش في 2020م الذي توقف منذ العام 2011م ونفى إدخال مبالغ الاستبدال في ميزانية الشرطة.
من جانبه عدد اللواء معاش الطاهر عبد الماجد رئيس اتحاد معاشيي ضباط الشرطة بولاية الجزيرة مطلوبات تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنسوبيه عبر جملة من البرامج الاستثمارية ،وشكر الدعم المقدم من الولاية وأقر بالعبء الكبير الذي يقع على عاتق الاتحاد لتحسين معاش منسوبيه وجدد التزام الاتحاد بتسخير خبرات منسوبيه في رفع قدرات قوات الشرطة بالولاية.
ودشن المدير العام لقوات الشرطة صباح اليوم بحنتوب شرق مدني المباني الجديدة لشرطة حماية الأسرة والطفل.
سونا