غازي صلاح الدين : لا فرصة لعودة النظام السابق والتاريخ أصدر حكمه

أكّد غازي صلاح الدين العتباني القيادي الإسلامي رئيس حزب حركة الإصلاح الآن أنّ النظام القديم ليس لديه فرصة للعودة مجددًا.
وقال غازي إنّ منسوبي النظام القديم عليهم أنّ يتأكّدوا أنّ العالم تغيّر وأنّ التغيير بصورة لا رجعة فيها.
وشدّد العتباني في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الرأي العام الصادرة اليوم”الأربعاء” على أنّه من الحماقة المراهنة والاعتماد على احتمالات ثورة مضادة، يقوم بها أناس صدر في شأنهم حكم التاريخ، مستبعدًا حدوث ذلك.
كوش نيوز
1 التعليقات
اب كريك
2019/10/30 at 9:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ودي عايزة ليها شرح ما دي ولولة الفلول من النظام العلماني اليساري البخاف من ضلو …،، فزاعة لمسترزقي الخارج ومغفلي الداخل ولا تخفي علي ذي بصيرة