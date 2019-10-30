حسين خوجلي: الحكومة الانتقالية مثل زواج المتعة وثيقة مزورة وشهوة عابرة

أثارت تغريدة لرئيس تحرير صحيفة ألوان والاعلامي المعروف الأستاذ حسين خوجلي جدلاً كثيفاً في وسائط التواصل الاجتماعي. وعمم حسين التغريدة تحت عنوان: (فتوى سودانية فى زواج المتعة ..!!) قال فيها: (الحكومة الانتقالية مثل زواج المتعة وثيقة مزورة وشهوة عابرة وجدل عقيم وخسارة فادحة (للوطن) الام و(الشعب) الجنين!).
وكان الأستاذ حسين شارك في بث مباشر على الفيس مساء الثلاثاء بصفحة المؤتمر الشعبي وكشف الكثير من التفاصيل ستنشرها (الانتباهة أون لاين) لاحقاً. وحقق البث مئات الآلاف من المشاهدات.
الانتباهة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/10/30 at 7:06 م (UTC 2) رابط التعليق
الكيزان جنكم الزواج انتو بس بتعرفوا زواج المتعة والكلام ده باقى الشعب ما بعرفو
الناس يبحث عن زوجه واحده وما محصلين وانتم متعة ومسيار ومثنى وثلاث ورباع
الله ينتقم منكم ماكلى قوت الشعب