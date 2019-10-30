الطريفي يدشن مبادرة الأقباط لتشييد وتأهيل المدارس

دشن اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الابيض بمدرسة الخوالدة مربع (23) بربك؛ مبادرة الطائفة القبطية بالسودان لتأهيل وتشييد 103 من المدارس التي تضررت من السيول والأمطار بولاية النيل الأبيض تحت شعار ” يد واحدة في وطن المحبة”، بحضور قادة الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية ووفد الطائفة القبطية بالسودان ولجان المقاومة بمحلية ربك، وأعرب الوالي عن عميق شكره للطائفة القبطية بالسودان لتلبيتهم نداء الوطن عبر هذه المبادرة ، وبشر المواطنين بنهضة في مجال البنيات التحتية للتعليم، وقال إن هنالك مبادرتين من جماعة أنصار السنة وأخرى من الاتحاد الخليجي العربي للتنمية المستدامة في مجال نهضة وتطوير البنى التحتية في مجال التعليم ، واستعرض والي النيل الأبيض حجم الأضرار التي تعرضت لها المدارس بالولاية بسبب السيول والفيضانات؛ حيث بلغت الخسائر في المرحلة الثانوية 37 مدرسة بنسبة 15% بينما بلغ عدد المدارس التي تأثرت بمرحلة الأساس 234 مدرسة بنسبة 20%، ودعا الطريفي لجان المقاومة الى إنزال شعارات الثورة في إنجاح المبادرات التي تخدم قضايا المواطنين وتلبي احتياجاتهم ، من جانبه قال المهندس نادر عمانويل ممثل الطائفة القبطية إن المبادرة جاءت استجابة لاستغاثة الولاية في كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا ، وأضاف أن استهداف المدارس بالمبادرة لبناء أجيال المستقبل للسودان الجديد ، وقدم صوت شكر وتقدير لأقباط المهجر الداعمين للمبادرة والتي ستصبح نموذجا يحتذى به في كافة أنحاء السودان في مجال التعاون والتعاضد والإخاء ، وفي ذات السياق؛ أكد الأستاذ حيدر خير الله منسق المبادرة أن المبادرة تمثل مرحلة جديدة من مراحل التعايش المجتمعي والديني، داعيا جميع مجتمع النيل الأبيض لدعم المبادرة بعيدا عن الانتماءات الحزبية، وثمن دور لجان المقاومة بمحلية ربك وجاهزيتهم لإنجاحها، فيما أبدى مدثر الشوالي ممثل لجان المقاومة بمحلية ربك جاهزية لجان المقاومة لإنجاح كافة المبادرات التي تخدم المجتمع وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين ، وبدوره دعا الأنبا تادروس المحرقي ممثل الأقباط بالولاية لمقابلة مثل هذه الابتلاءات بالإيمان والحمد والشكر، وطالب بضرورة التعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية بوحدة الصف وإشاعة روح المحبة والأخوة وسط المجتمع من أجل التنمية والتطوير.
سونا