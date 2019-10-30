مليون عامل بالخدمة المدنية

أكدت الأستاذة هانم برهان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ أن الخدمة المدنية في السودان تأثرت بالتدخل السياسي، وأشارت إلى جملة تغيرات طرأت على الخدمة المدنية بسبب تغيير الأوضاع في التكنلوجيا والمعرفة. وأشارت هانم – في منبر سونا ظهر اليوم لدى استضافتها للحديث حول مبادرة استعادة الخدمة المدنية التي أطلقها الخبير الدكتور التوم سيد أحمد البطري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري والمالي – إلى اتجاه الحكومة الإلكترونية لتحديث الخدمة المدنية وإيجاد الحلول الناجعة للإصلاح، وكشفت عن أن عدد العاملين بالخدمة المدنية بالسودان مليون عامل من جملة 11 مليون عامل بالقطاعات الأخرى، لكنه مؤثر في أداء الدولة بكل مستوياته وتعدد أنشطته.
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