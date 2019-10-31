الخرطوم لـ(الرياض): نحتاج لمزيد من الدعم الاقتصادي

امتدحت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية ودعم المملكة للسودان في مختلف المجالات.
وأشارت أسماء خلال لقائها بالسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر إلى حاجة السودان إلى مزيد من الدعم وخاصة في المجال الاقتصادي والزراعي والسياسي.
من جانبه قال السفير السعودي بحسب صحيفة السوداني، إن المملكة ستقوم بزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة وبناء مدارس وتأهيل المستشفيات، مشيراً إلى أن عدداً من شركات القطاعين العام والخاص ترغب في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)