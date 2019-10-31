تصريحات مثيرة لمفرح عن الأقباط والمسيحيين وقانون النظام العام وسيداو

أكد وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح انه مهموم جدا بقضايا الاقباط والمسيحيين منوهًا الى انه يبحث عن الذين يعبدون الحجارة والاوثان لانهم جزء من وزارته ليس بنص الوثيقة الدستورية وانما بالقوانين القديمة. وأعلن نصر الدين مفرح رفضه لقانون النظام العام قائلًا في حوار مع صحيفة “صوت الامة” : (انا ضد قانون النظام العام ومع الغائه).
وقال وزير الشؤون الدينية: ان قانون النظام العام ليست لديه اي علاقة بالقيم ولا الاخلاق ولا القوانين ولا عاداتنا ولا تقاليدنا معتبرًا بأنه تشهيرًا للإنسان . وأشار الى الحديث عن توقيع السودان على اتفاقية “سيداو” بأنه لم يطرح رسميًا على مجلس الوزراء ولا مجلس السيادة مشيرًا الى انه حينما يتم طرحه رسميًا سيقول رأيه.
الانتباهة