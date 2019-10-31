وزير الإعلام يقدم التهنئة للطالبة هديل

قدم وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح التهنئة لبطل تحدي القراءة العربي على مستوى السودان الطالبة هديل أنور الزبير بالصف الثامن بمرحلة الأساس بمكتبه اليوم.
وصرحت هديل بأنها وجدت دعما رائعا من السيد وزير الثقافة والإعلام،والذي وعد بتوجيه رسالة لكل السودانيين تعرف بالبرنامج وطريقة المشاركة والدعم في الحفل الختامي بالإمارات العربية المتحدة .
من جانبها، أوضحت السيدة توسل مصطفى مديرة مدارس القبس بأمدرمان بنات بأن هديل حازت على لقب بطلة السودان في تحدي القراءة العربي ، الدورة الرابعة 2019-2012م. مشيرة إلى أن التحدي الأكبر في المنافسة الأخيرة يوم 13 نوفمبر من هذا العام في دبي، حيث يتم تحديد الفائز على مستوى الوطن العربي .وقالت علينا تشجيعها والدعاء لها بالتوفيق وأن تحوز على هذا اللقب الذي يعد مفخرة للسودان وكنداكات السودان كما تقول هديل.
جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء قد أطلق تحدي القراءة العربي في عام 2015م ، كأكبر مسابقة معرفية من نوعها لترسيخ ثقافة القراءة لدى النشء.
سونا