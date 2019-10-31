صحة الخرطوم:انطلاق حملة القضاء على الحمى الصفراء

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الإدارة العامة لتعزيز الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، انطلاقة الحملة القومية للقضاء على مرض الحمى الصفراء في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر الجاري مستهدفةً الأعمار من تسعة أشهر وحتى ال60عاما لسبعة ملايين نسمة ويتم التطعيم بالمؤسسات الصحية والتعليمية بكافة محليات ولاية الخرطوم. في وقت بدأت فيه بعض من المحليات الاستعداد لانطلاقة الحملة، موضحة أن مرض الحمى الصفراء من الأمراض الفيروسية الحادة سريعة العدوى، وتشير كلمة (الصفراء ) في اسم المرض إلى اليرقان الذي يصيب بعض المرضى.
و الحمى لها مضاعفات كثيرة على الصحة والمجتمع حيث تصيب سنويا حوالي 200،000 ألف شخص ويتسبب في حوالي 30،000 ألف وفاة سنوياً في كل دول العالم 90% منها في قارة إفريقيا والناقل الرسمي للحمى الصفراء البعوض من جنس الزاعجة، وتزيدات الإصابة بالحمى الصفراء في العقدين الأخيرين نتيجة لنقص مناعة المجتمع للمرض، والنمو الحضري، زيادة حركة السكان والتغير المناخي. وتعول وزارة الصحة ولاية الخرطوم على وسائل الإعلام المختلفة في تكثيف توعية المواطنين للتوجه لأقرب وحدة صحية لأخذ التطعيم.