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سياسية

2019/10/31

2019/10/31


فيديو: وُصف بأنه ملك “التنبؤات” .. شباب يبثون فيديو لـ”ذو النون” يتنبأ فيه بكل الذي يحدث الآن بالساحة السياسية “شاهد”



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انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” , المقطع يوضح فيديو لايف في “فيس بوك” كان قد بثه الناشط “عثمان ذو النون” قبل أحداث فض الاعتصام في شهر رمضان .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) المقطع بعنوان “ذو النون يتنبأ قبل شهر ويحذر من فضه” وهو عبارة عن فيديو مجزأ من لايف سابق لـ”ذو النون” يوضح فيه بعض النقاط في الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .

و أثار الفيديو الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض نوع من الدبلجة فقط لتجميل صورة الناشط بين الشباب , حيث اتهم “ذو النون” بأنه انحرف عن مسار الثورة وأنه “شق الصف” كما يقولون وخصوصاً أن هذا الفيديو انتشر تحديداً بعد مقطع لايف سابق كان قد بثه “ذوالنون” وهو يهدد ويتوعد.
الخرطوم (كوش نيوز)

 

اتباع ذو الكوز والشغل الجديد ههههه

اتباع ذو الكوز والشغل الجديد ههههه

Geplaatst door ‎سوداناس‎ op Donderdag 31 oktober 2019

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