النيلين
جرائم وحوادث

وضع نافع والجاز وهارون في حبس انفرادي

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علمت مصادر ان سلطات سجن كوبر الاتحادي، وضعت “3” من رموز النظام السابق وهم وفقاً لآخر لحظة: نافع علي نافع، عوض الجاز، وأحمد هاروف في حبس انفرادي.

الخرطوم: (كوش نيوز)

3 تعليقات

الكوز الموظف الحكومي بالواسطة صاحب الشركة قريب الوزير السابق ودعم المدير 2019/11/02 at 10:53 ص

ههههه
يعني بفكوهم بعد الزيارات يرجعوا بيوتهم و يرجعوهم السجن حسب الحوجة
نطالب بان يوضعو في اقفاص انفرادية مثل اقفاص القرود بحيث يتمكن جميع العاملين بالسجن و النزلاء رؤيتهم و الكلام معهم
ههههههه
العقيمة العميقة ما زالت تفرفر

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ود السوكي 2019/11/02 at 7:14 م

يا ريت يقولو لنافع لو داير تنفك من السجن الحس كوعك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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قدوره الطيب الصافي إ 2019/11/14 at 2:10 م

I going to so in international court

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