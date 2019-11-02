وضع نافع والجاز وهارون في حبس انفرادي

علمت مصادر ان سلطات سجن كوبر الاتحادي، وضعت “3” من رموز النظام السابق وهم وفقاً لآخر لحظة: نافع علي نافع، عوض الجاز، وأحمد هاروف في حبس انفرادي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
علمت مصادر ان سلطات سجن كوبر الاتحادي، وضعت “3” من رموز النظام السابق وهم وفقاً لآخر لحظة: نافع علي نافع، عوض الجاز، وأحمد هاروف في حبس انفرادي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
ههههه
يعني بفكوهم بعد الزيارات يرجعوا بيوتهم و يرجعوهم السجن حسب الحوجة
نطالب بان يوضعو في اقفاص انفرادية مثل اقفاص القرود بحيث يتمكن جميع العاملين بالسجن و النزلاء رؤيتهم و الكلام معهم
ههههههه
العقيمة العميقة ما زالت تفرفر
يا ريت يقولو لنافع لو داير تنفك من السجن الحس كوعك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
I going to so in international court