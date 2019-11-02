وضع نافع والجاز وهارون في حبس انفرادي

علمت مصادر ان سلطات سجن كوبر الاتحادي، وضعت “3” من رموز النظام السابق وهم وفقاً لآخر لحظة: نافع علي نافع، عوض الجاز، وأحمد هاروف في حبس انفرادي.

الخرطوم: (كوش نيوز)