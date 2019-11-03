“لجان الدروشاب” تُغيّر اسم مستشفى “علي عبد الفتاح” وتطرُد المدير

أغلقت لجان مقاومة الدروشاب، أبواب مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح، عقب اعتصامها ثلاثة أيام متتالية أمام مبانيه، وغيّرت اسم المستشفى إلى “الشهداء” وطردت المدير، وطالبت بإقالة المدير العام وعدد من مسؤولي الإدارة.
وكشف مصدر بالمستشفى لـ(الصيحة) أمس، أن المستشفى شهد منذ فترة ترديًا مريعاً في الخدمات الصحية والبيئية، كما تزايدت حالات وفاة الأمهات في الولادة بنسبة مخيفة، بسبب نقص المعدات والرعاية الطبية الكاملة، ووصل الأمر لبيع الأدوية الممنوحة من قبل وزارة الصحة خارج المستشفى لصالح أشخاص.
يذكر أن المستشفى يُعَد ملجأ لسكان مناطق الدروشاب شمال وجنوب وشرق والكدرو والسلمة والأحامدة وغيرها
الصيحة
2 التعليقات
ساخرون
2019/11/03 at 6:41 م (UTC 2) رابط التعليق
دولة داخل دولة
باب الفتنة وانفتح
ابوعبدالله
2019/11/04 at 12:00 م (UTC 2) رابط التعليق
خيرا فعلوا يجب على وزارة الصحة اعادة النظر ف الخدمات المقدمة ف هذا المستشفى وتغيير كامل الطاقم الطبي وتوفير كافة الاجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذا المستشفى الحيوي والذي يقلل الضغط على مستشفى الخرطوم وشرق النيل
فعلا مستشفى متهالك ويحتاج اعادة صيانة وتشغيل على مستوى عالي نظرا للضغط حيث يخدم الكثير من المناطق وزيادة الكثافة السكانية مما سيوفر الكثير على الاقل الضغط على المستشفيات المذكور فقط بقليل من الاهتمام وتوفير الكوادر المؤهلة لا المتدربين