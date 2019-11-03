وجدي يبشر برفع العقوبات الامريكية عن السودان

قلل الاستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأحد بوكالة السودان للانباء (سونا) قلل من اهمية تجديد ادراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب من قبل الولايات المتحدة الامريكية، معتبرا ان القرار روتيني.
لكنه استدرك وقال إن هناك اتفاق عام وسط صناع القرار داخل الولايات المتحدة الامريكية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .واضاف ان الاتحاد الاوروبي والدول الاقليمية بجانب ما تمثلة الجمعية العامة للامم المتحدة من إرادة دولية كانت واضحة وتتجه الي فك الحصار والعزلة عن السودان بعد هذه الثورة العظيمة .وعاد واكد علي ان العقوبات سوف ترفع وانها مسالة وقت ليس الا، وقال إن هناك جهات لم يسمها تقلل من اهمية ذلك.
كما بشر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير بمعالجة ديون السودان لينطلق من خلال المؤسسات المصرفية والتعاون الدولي بما يمكنه من تقديم الصادرات بشكل افضل حتى تعود عائداتها للبناء .
وفي رد الاستاذ وجدي صالح عن مسالة تدهور قيمة صرف الجنيه السوداني قال إنها ليست مقياس وإن المقياس الدقيق علي حد وصفة “عندما يقوم السودان بتصدير منتجاته خلال الفترة المقبلة بعد الحصاد، بجانب بعض الدعم الدولي الذي يقدم الي السودان” .
وواضح ان هناك مؤتمر سوف ينعقد خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل من قبل اصدقاء السودان بجانب مؤتمر اخر للمانحين خلال شهر ابريل من العام القادم.
وكشف عن وجود برنامج تفصيلي سوف يقدم للحكومة من قبل الحرية والتغيير قبل نهاية الشهر الجاري بكل المشروعات التي سوف تنفذ خلال الفترة القادمة، وبالتالي يمكن ان تقدم تلك المشاريع لمؤتمر المانحين يختاروا منها كل حسب المشروع الذي يناسبة.
الخرطوم 03-11-2019م (سونا)
6 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
زول ساي
2019/11/04 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
طلس ماعندكم الحبة و ما عارفين تديروا البلد
وفي النهاية ح يستلما حميدتي
ود بندة
2019/11/04 at 5:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام ناشطين دا كلوا ما بهم المواطن في شي..امريكا ولا غيرها أمور التهم المواطن البسيط.
الصفوف والمعيشة الطياره دي عملتوا فيها شنو..
سودانى مغبووووون
2019/11/04 at 6:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
الزول ده عوير.
ولا ولدوهو كبير..
ماعدت انته وعاهاتكم مصادر الاخبار
الخبر بناخدو من (طرمبه) مباشرة..
وانته اذا ماكان ارتفاع الدولار وانخفاض سعرو
بيهمك.. تكوس فى رفع الحظر الامريكى مالك..؟؟
ولا حمدوك جايب ليكم معاهو مطبعة دولارات؟
salah
2019/11/04 at 7:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس بعيده عن الواقع وبعيده عن هموم الناس الغريب لم يشر إلى المواضيع التي أشعلت الثورة من خبر ووقود وقال إن أزمة السيولة قد حلت ومن المعلوم أن طباعة العمله بدأ من العهد الفائت ودارت المطابع وخرجت العمله رب رب رب
كاب الجداد
2019/11/04 at 9:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
ايها الانسان السوداني البطل هل تعلم ان قوت يومك يشاركك فيه ست دول محيطة بالسودان: تشاد، وافريقيا الوسطى ، والكونغو، وجنوب السودان، واثيوبيا ، واريتريا بسبب عامل الحدود المفتوحة على كل الجوار الافريقي.
اذا ذهبت الى اسواق انجمينا وبانقي وكونجوكونجو وسوق الرنك واديس ابابا واسمرا، ستجد كل المنتجات هناك مصنوعة في السودان او مهربة منه مما يحدث فراغا في كمية المعروض داخل الاسواق السودانية، ويتسرب عبره قوت الشعب السوداني ودولاره وبالتالي ارتفاع الاسعار والندرة والصفوف الطويلة
لماذا التهريب؟
سعر لتر البنزين في السودان اليوم 0.14 (دولار امريكي). بالقياس، يبلغ السعر المتوسط للبنزين عالمياً 1.10 (دولار أمريكي).
امثلة لسعر لتر البنزين (بالدولار الامريكي) في بعض دول الجوار (خلّي بالك السعر في السودان 0.14)
اثيوبيا 0.73
تشاد 0.87
أوغندا 1.15
الكونغو 1.35
يعني البنزين المهرب من السودان يُباع في الكونغو بعشرة أضعاف سعره
يؤدي تهريب الوقود والدقيق الى دول الجوار الى معاناتنا من الندرة والوقوف في صفوف طويلة للحصول على ابسط حقوقنا والسبب هو – لا أقول ضعاف النفوس – إنما السبب هو نحن.
رفضنا ان ندفع لصاحب السلعة وللحكومة الثمن الحقيقي لسلعته فذهب ليبيعها لمن يدفع ثمناً منصفاً.
ماذا لو نتنازل قليلاً ونتحمل معاً تبعات النهوض الاقتصادي ونرتضي رفع الدعم عن هذه السلع حتى لا يتم تهريبها وننعم في المقابل بالآتي:
1. وفرة المعروض من الوقود والدقيق وغيرها نقول عندها وداعاً لصفوف البنزين والرغيف
2. الثمن المجزي المدفوع في هذه السلع يتحول الى طرق ومطارات وسكك حديدية ومدارس ومستشفيات بمواصفات عالمية وغيرها من الأصول الثابتة التي لا يمكن تهريبها الى دول الجوار
3. نتحول من دعم السلع الى دعم مرتبات محدودي الدخل من الموظفين الحكوميين والمعلمين والمعاشيين وغيرهم
عندما خرجنا في ثورتنا الظافرة أردناها ثورة ليست كسابقاتها وكنّا ندرك ان الثمن سيكون مؤلماً وباهظاً
أقترح (حملة رفع الدعم لوقف التهريب ولإقامة البنية التحتية) لتكون ثمناً ندفعه عن طيب خاطر لأن رفاقنا الذين استشهدوا أرادوها ثورة حقيقية وليس مجرد تغيير نظام بنظام آخر مكبل اليدين يمارس نفس الفشل
الحمدلله لقد منّ الله علينا بحكومة مدنية من الكفاءات الذين نثق بوطنيتهم وثوريتهم ونزاهتهم فلماذا لا نعينهم بمزيد من الصبر والتحمُّل
والله الموفق.
المصدوم
2019/11/04 at 11:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا كاب الجداد تلقاها عند الغافل يا فاشل إنت قايل رفع الدعم حايوفر كم يعنى مع العجز الكبير دا يظهر عليك زول سطحى سااااي زي وزرائك الكفاءات الخلوا الشعب من سيئ إلى أسوأ كل يوم وشابكننا سيداو وناو ناو الحمير ديل