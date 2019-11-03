النائب العام يشكل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب 1989

أصدر الاستاذ تاج السر علي الحبر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب العام 1989 .
وتتكون اللجنة من رئيس نيابة عامة / سيف اليزل محمد سري رئيساً ،وكيل نيابة/ أحمد النور الحلاء عضواً ومقرراً ، اللواء شرطة (م) عابدين الطاهر عضواً ، ممثل الشرطة عضواً ، الاستاذ ماجد عثمان ادريس المحامي عضواً .
وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989 على الشرعية الدستورية .
واشار القرار الى أنه يكون للجنة اختصاص النيابة العامة الوارد في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017م
الخرطوم 3-11-2019(سونا)-
1 التعليقات
م م البني
2019/11/04 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
بالمرة ، فلتكن هذه اللجنة مخولة للتحقبق في كل الإنقلابات: 1958، والمحاولات الانقلابية التي وقعت أثناء فترة حكم عبود حتى 1964، وانقلاب مايو 1969م ، وانقلاب الشيوعيين الفاشل 19/7/1971م بقيادة هاشم العطا وبابكر النور والذي استمر لمدة 3 أيام فقط ، وقتل الشيوعيون عند فشله ضباطاً كباراً عزل غدراً ، في بيت الضيافة يقدر عددهم بالعشرات !!ثم في كل الانقلابات الفاشلة بما في ذلك انقلاب حسن حسين عثمان ،، ثم التحقيق في انقلاب العميد عمر البشير 1989م .