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سياسية

2019/11/04

2019/11/04


النائب العام يشكل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب 1989


البشير جيش

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أصدر الاستاذ تاج السر علي الحبر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب العام 1989 .

وتتكون اللجنة من رئيس نيابة عامة / سيف اليزل محمد سري رئيساً ،وكيل نيابة/ أحمد النور الحلاء عضواً ومقرراً ، اللواء شرطة (م) عابدين الطاهر عضواً ، ممثل الشرطة عضواً ، الاستاذ ماجد عثمان ادريس المحامي عضواً .

وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989 على الشرعية الدستورية .

واشار القرار الى أنه يكون للجنة اختصاص النيابة العامة الوارد في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017م

الخرطوم 3-11-2019(سونا)-

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1 التعليقات

      1. 1
        م م البني

        2019/11/04 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالمرة ، فلتكن هذه اللجنة مخولة للتحقبق في كل الإنقلابات: 1958، والمحاولات الانقلابية التي وقعت أثناء فترة حكم عبود حتى 1964، وانقلاب مايو 1969م ، وانقلاب الشيوعيين الفاشل 19/7/1971م بقيادة هاشم العطا وبابكر النور والذي استمر لمدة 3 أيام فقط ، وقتل الشيوعيون عند فشله ضباطاً كباراً عزل غدراً ، في بيت الضيافة يقدر عددهم بالعشرات !!ثم في كل الانقلابات الفاشلة بما في ذلك انقلاب حسن حسين عثمان ،، ثم التحقيق في انقلاب العميد عمر البشير 1989م .

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