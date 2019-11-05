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سياسية

2019/11/05

2019/11/05


مجلس الوزراء يوصي بعدم الإعفاء قبل تجهيز البديل


مجلس الوزراء

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عمم وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس توجيها للمؤسسات الخدمة المدنية يطالب المسؤولين في أعلى مؤسساتها بحسب آخر لحظة، بعدم التوصية بفصل اي شخص قبل تسمية البديل وارفاق سيرته الذاتية مع التوصية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        حسين عبد الله

        2019/11/05 at 6:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        يعني الهم في موضوع البديل فقط و الواضح ان تجنب ظلم الناس و التعسف و قطع الارزاق فقط على شبهة كوز او معين من الكيزان ليس في بالكم او اهتمامكم.

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