السفير السعودي يهنئ مديرة جامعة الخرطوم

استقبلت مديرة جامعة الخرطوم، بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه بمكتبها اليوم السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر، وتناول الاجتماع عمق العلاقات المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية والروابط القوية بين الشعبين.
وأكدت مديرة الجامعة أن العلاقات بين الشعوب تبقى راسخة رغم تغيّر الأنظمة. وهنأ السفير السعودي بروفيسور فدوى طه بمناسبة تقلدها منصب مديرة جامعة الخرطوم، وأكد أهمية التعاون بين البلدين، وأعلن السفير جاهزيته لتقديم الدعم للجامعة خاصة في جانب المعامل، ودعا المديرة لتقديم رؤية جامعة الخرطوم وما تريده من السفارة السعودية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع انعقد بحضور مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، الدكتور ممدوح محمد الحسن، ونائب مدير إدارة العلاقات الخارجية الدكتور أبو القاسم الطيب محمد الزين، والمستشار القانوني للسفارة السعودية.
سونا
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/11/05 at 4:12 م (UTC 2) رابط التعليق
خليك فى شغل الجامعه والاكاديميات..
ولا يمكن فتحو ليك فرع من وزارة الخارجيه السودانية فى مباتى الجامعه.. ونحنه ماعارفين؟
شوفو لينا فاهم يعمل جوب ديسكريبشن للوهم ديل.. الواحد شغلو المكلف بيهو ومسئولياتو ماقادر عليهن ومافاهم فيهن الحبه.. وتلقاهو يفنجط يمين وشمال ذى السخله البتكوس فى امها..
محمد ودنورة
2019/11/06 at 4:49 م (UTC 2) رابط التعليق
السيدةالمديرة الجديدة لجامعة الخرطوم تستاهل ان نقف معها قي هذا الوقت العصيب من تاريخ بلادنا. فهي تنشد التعاون والعون من كل الجهات.ولقد اصدرت المديرة قرارات تعتبر ثورية وهي كنس كل العمداء السابقين واحلال وجوه جديدة جديرة بالمهام الذي سوف توكل لهم. سيري للامام وعين الله ترعاك.والتوفيق والسداد.