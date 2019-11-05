قرارات إدارية لوكيل جامعة القرآن الكريم

اصدر دكتور مبارك ابراهيم التجاني وكيل جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية قرارات بإعفاء رؤساء اقسام ادارية حيث اعفى التجاني وكيل الجامعة كل من الأستاذ عمر بخيت محمد من مهام رئيس قسم الترحيلات وتعيين دكتور مخلص حسن عبدالله خلفا له .
وكذلك إعفاء الاستاذ ياسر عبد الحميد محمد علي من مهام رئيس قسم الكهرباء وتعيين الباشمهندس كامل مساعد الماحي خلفا له بجانب أعبائه مديرا لإدارة الشؤون الهندسية ،كما شملت القرارات الإدارية ايضا إعفاء الصادق كمال عمر من منصبه رئيس قسم الصيانة بالشؤون الهندسية وتعيين الباشمهندس أم الحسين محمد دهب برئاسة قسم الصيانة و إعفاء دكتور أحمد عباس احمد سعد من مهام مدير إدارة الإستثمار وتعيين دكتور مجدي عبدالرؤوف بانقا الحاج خلفا له
و قد شكر التجاني وكيل الجامعة الجهود التي بذلها المذكورين أعلاه خلال فترة تكليفهم ، موجها الجهات ذات الصلة بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها .
سونا
2 التعليقات
ساخرون
2019/11/05 at 6:46 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا هو
إعفاءات …إعفاءات
قرارات هزيلة
احمد
2019/11/05 at 8:32 م (UTC 2) رابط التعليق
رٸیس القسم وظیفة بسیطة لا تودی ولا تجیب وانما تشفی ولاتحتاج لاعلان یا اما مفسد ویجب محاسبته اوتغییر ولکن مش بالجملة کدا یا د.کتور عمر.