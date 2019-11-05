القوات المشتركة السودانية الليبية تستعيد ست شاحنات محملة بالعربات الصغيرة

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من إستعادة ست شاحنات كبيرة محملة بعدد من العربات الصغيرة مختلف الموديلات وعلي متنها عدد من المواطنين الرهائن من عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك في الحدود السودانية الليبية في المنطقة الواقعة مابين المثلث ودنقلا .
وقام وفد من رئاسة القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية برئاسة المقدم ركن ناصر الامين بشير الحاج قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية بالانابة بزيارة محطة كرب التوم الحدودية للوقوف ميدانيا علي الشاحنات التي تم استعادتها والمواطنين الذين تم اجلاءهم من قبضة عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .
واشاد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية بالانابة في تصريح لسونا اشاد بجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية بمحطة كرب التوم والذي قال انهم يقومون بواجبهم كاملا رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها مشيرا الي ان هذا الانجاز يضاف الي سجل الانجازات المتكررة للقوات المشتركة السودانية الليبية وهي تعمل وتسعى دوما لتحقيق الامن والاستقرار وحماية وتأمين حدود الولاية الشمالية مع دول الجوار وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ممثلة في القوات المشتركة السودانية الليبية .
من جانبه اكد المقدم ملاذ حسن محمد سرور رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية ثقة مواطن الولاية في هذه القوات من اجل تحقيق الامن والاستقرار وحماية وتأمين الحدود داعيا في هذا الصدد المواطنين للتعاون والتنسيق مع القوات المشتركة السودانية الليبية حتى يتسنى لها القيام بدورها على الوجه المطلوب وتتمكن من ملاحقة الجناة.
الى ذلك اكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بمحطة كرب التوم قائد القوة التي حققت هذا الانجاز المقدم عبد الله عوض محمد ان العملية تمت بنجاح كامل بعد ان توفرت لهم المعلومات الكافية عن وجود شاحنات مختطفة من قبل عصابات النهب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وقال انه تم تقديم كافة المساعدات الإنسانية للمواطنين الرهائن الذين تم تحريرهم من هذه العصابات .
واشاد اصحاب الشاحنات وعدد من المواطنين بجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية ودورهم الكبير في استعادة ممتلكاتهم وعودتهم سالمين لمحطة كرب التوم الحدودية مؤكدين انهم تعرضوا للتهديد من عصابات الاتجار بالبشر واصرارهم لهم بدفع مبلغ 2مليون جنيه للشاحنة الواحدة مقابل إطلاق سراحهم.
دنقلا في 5-11-2019م (سونا)