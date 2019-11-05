فيديو: الصادق المهدي يصف المشاركون في نظام المخلوع من حزب الأمة (بالمؤلفة جيوبهم)

وصف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة قيادات الحزب التي انشقت عنه وشاركت في النظام البائد (بالصفق اليابس) رافضاً تسمية موقفهم بالانشقاق حيث قال:(الحصل انو بعض الصفقات اليابسة اتحتت بفعل النظام).
وأوضح المهدي بأن النظام السابق كان له تخطيط لاختراق الأحزاب حيث قال:(النظام السابق كان عندو تخطيط أمني سياسي لكي يخترق الأحزاب بعض الأحزاب اخترقها فعلاً وضمها اليه وبعضها مثل حزب الأمة صمد لكن صحيح هو نجح في ضم المؤلفة جيوبهم).
وأشار الصادق المهدي إلى أن القيادي بالحزب السيد مبارك الفاضل قد أراد العودة للحزب إلا أن عودته قيدت بضوابط قائلاً 🙁 السيد مبارك الفاضل معه جماعة وهو أراد أن يعود ولكن نحن قلنا لمن يريد أن يعود هنالك ضوابط ) موضحاً بأن تلك الضوابط تتمثل في أن يعترف الشخص بأنه أخطأ وأنه لم يخرج لأي ظروف طاردة للحزب.
الخرطوم (كوش نيوز)