قوى الحرية: الحكومة تعمل وسط حقل ألغام

أكد عضو المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، أن الحكومة تعمل وسط حقل ألغام وما زالت تتلمس طريقها، وقال إن مشكلات المواصلات وضيق المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وقطوعات الكهرباء هي ميراث 30 سنة من سلطة فاسدة، ولا يمكن أن تعالج بجرة قلم، ونوه إلى أنه لا توجد حكومة في الدنيا يمكن أن تحاسب على أدائها قبل أن تكمل شهرين من عمرها، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
المصدوم
2019/11/06 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
إلقاء اللوم على الآخرين من صفات الفاشلين سرقتم ثورة الشعب ضد الغلاء والفقر وأصبحتم متحيرين زي الحرامى الشرقت عليهو الشمس
ود بندة
2019/11/06 at 12:23 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه الألغام من صنع أيديكم القزرة حينما كنتم تزورون إرادة الشعب بالتقارير الكاذبة للمنظمات حقوق الإنسان عن وجود رق وتجارية بشر واغتصابات وحرق وقتل وتشريد وكنتم تشكلون الجناح السياسي لدعم الحركات المسلحة التي تحارب الشعب وعن ما يدور في السودان كذبا وبهاتنا. الان ارتدت عليكم.
وقعتوا في الحفر التي صنعتموها بايدكم
الان انكشفتوا أنكم ليس برجال دولة
محمد عثمان
2019/11/06 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
السلطة الفاسدة شفناها في اخوانكم واحبائكم في الجنوب هم نفس ناسكم يعني انتم لستم باحسن من ناس 30 سنة وعندما يختصر سياسي تاريخ البلد في 30 سنة تاكد انه لا يملك اي فهم سياسي هذا الشخص بالذات هو تابع لفكر عفى عليه الزمن شوف العراق وسوريا وين الان قال حزب البعث الله يارب العالمين يبعثوكم طرود للخارج في شوالات شطة حمراء