غندور: من يطالب بتسليم سوداني لمحكمة أجنبية عليه مراجعة وطنيته

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور رفضه تسليم أي سوداني لمحكمة خارج حدود البلاد، وقال غندور في تدوينة بصفحته بـ”فيسبوك”، إن محاكمة أي سوداني خارج حدود البلاد هو “تدخل في السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني”.
وأضاف: “من يطالب بتسليم سوداني مثله لمحكمة أجنبية ليُحاكم في قضية تخص الوطن عليه أن يُراجع وطنيته”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
7 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
ابوعبدالله
2019/11/06 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه ليس قضية تخص الوطن فحسب بل تعدى الوطن واجرم ف حق القارة والعالم لذلك يجب على العالم محاكمته ايضا وانا شخصيا ضد تسليمه للمحكمة الجنائية خارج الحدود بل جلب المحكمة داخل السودان ان كان هناك حكم اكثر من الاعدام والصلب فليكن ذلك لانه لا يستحق ان يعيش ولان القضاء السوداني عجز عن محاكمته حتى الآن كل من ياتي به كوز كانه الكيزان لا يتكاثرون بل يتم انشطارهم وعدوى تنتقل الى رحم الام
ابوعبدالله
2019/11/06 at 9:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
ليست قضية تخص السودان فحسب بل تعدى حدود الوطن واجرم ف حق العالم لذلك يجب ان يقتل بل طلقة خسارة فيه ودوهم الدروة كلهم خلوا المجندين يتعلموا فيهم التشوين
ابوعبدالله
2019/11/06 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
ليست قضية تخص السودان فحسب بل تعدى حدود الوطن واجرم ف حق العالم لذلك يجب ان يقتل بل طلقة خسارة فيه ودوهم الدروة كلهم خلوا المجندين يتعلموا فيهم التنشين ز
يوسف كبشور
2019/11/06 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
لسع انتم عندكم حزب اسمه المؤتمر الوطني يا حرامية وكمان ليكم لسان علشان تتكلموا ذيل الكلب لا يمكن أن يعتدل ونحن نستغرب ليه هذا الحزب الفاسد قاعد لغاية الان وكمان يصرح ويعقد في اجتماعات وينكم يا حكومة حمدوك ليه ما حليتوه وصادرتم ممتلكاته ؟ لأن السودان سوف لا يمشى لقدام لو ما نسفتوهم ذي ما نسفهم جمال عبدالناصر وقتل مؤسس حركة الأخوان المسلمين حسن البنا والرجل الثاني سيد قطب فأرتاح من شرهم طيلة حكمه .
الضو علي
2019/11/06 at 10:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا سعادة البروفيسور غندور و نحن نقول لك و من يقتل و يحرق و يدمر و يشرد إبناء وطنه عليه أن يراجع إنسانيته قبل وطنيته
قرفان
2019/11/06 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
انت بس ما تبكي طيب؟
Bakr
2019/11/06 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق
تلاعب بالألفاظ ،، كذب ،، خداع ،، لم يتغير شي يا غندور ،،، ألا تخاف الله ،، هل القضاء السوداني الآن بعد تجريفه و تخريب عماده يستطيع إستيعاب جرائمكم ،،