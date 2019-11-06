المؤتمر الشعبي: حكومة حمدوك فاشلة ووزرائها (كوارث)

وصف حزب المؤتمر الشعبي، وزراء الحكومة الإنتقالية بأنهم ” كوارث”، ونعت أدائهم بـ “الضعيف جداً”، وقال إنهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم إنجاز عملهم، مؤكداً على أن حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعاً في حل أزمات المواطنين.
وأكد الأمين السياسي للحزب د. إدريس سليمان بحسب آخر لحظة، أن سوء الإدارة هو سبب إستمرار أزمات الخبز والمواصلات، والوضع القائم أصبح أكثر سوءًا مما كان عليه بالعهد البائد.
وإنتقد إدريس تدخل قوى الحرية والتغيير في الأداء التنفيذي للحكومة، مؤكداً بأن ذلك قد أدخل الحكومة في مأزق ومتاهة كبيرة لن يخرجوا منها إلا بنهاية فترتهم دون أن يغيروا الواقع.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 التعليقات
قرفان
2019/11/06 at 1:43 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله؟
Osman elsheikh
2019/11/06 at 5:17 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة فى الناس الرافضة المشاركة فى الحكومة وفى نفس الوقت عايزة تمشى الحكومة بريموتها
دايرين المضاجعة وخايفين من الحمل
منتهى الاونطجية عايزين يجنوا
الثمار وما يتحملوا السلبيات
وما فيش حلاوة من غير نار
نبيل
2019/11/06 at 6:06 م (UTC 2) رابط التعليق
أنتم والموتمر الوطني سبب الازمات والكوارث والفساااد ابتداء من القصر العشوائي لعلي الحاج انتهاء بفساد أصغر كوز