مغتربون : جئنا خصيصاً لحضور حفل ابو عركي

بعد انقطاعه الذي دام طويلاً عن الساحة الفنية وحفلاته الجماهيرية، أعلن الفنان أبو عركي البخيت عن قيام أول حفل جماهيري له في التاسع من نوفمبر الجاري، الخبر والذي تلقاه عشاقه بفرحة كبيرة ظهرت جلياً من خلال حرصهم على حضور هذا الحفل، حتى أن عدداً من الشباب المغتربين بالمملكة العربية السعودية، أكدوا قدومهم يوم الخميس القادم لحضور الحفل وقال المواطن أحمد لـ(آخر لحظة) إنه كان يتأهب للسفر الى ولاية البحر الأحمر لمشاركة صديق طفولته عثمان حفل زواجه، الذي يصادف السبت ليلة قيام حفل أبو عركي إلا أنه وبلا تردد اعتذر من صديقه، وقال إن صديقه قبِل عذره لأنه هو الآخر من عشاق أبو عركي، عمر هو الآخر مغترب في المملكة العربية السعودية قال: إنه كان من المفترض أن يأتي الى السودان أواخر العام للمشاركة في احتفال رأس السنة مع أسرته واصدقائه في السودان، ولكن نسبة لحفل ابو عركي قام بتقديم زيارته ليكون حضوراً في الحفل.
يذكر أن أبو عركي يتمتع بجماهيرية عالية من قبل الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة، وإبان عهد الإنقاذ السابق، والذي أطاحت به الثورة مؤخراً كانت قد تمت محاربته من قبلها، حتى بلغ به الأمر اعتزال الحفلات الجماهيرية نهائياً.
اخر لحظة