والي الخرطوم يتلقى عرضا بادخال الترام بتكلفة 3 مليار دولار لنقل 4 مليون مواطن يوميا

إطلع والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد على العرض المقدم من شركة أوربي ترام لادخال الترام للعمل في مجال المواصلات لتغطية كل ارجاء الولاية وقال مندوب الشركة المهندس حاتم ابراهيم ان العرض يتضمن توفير (٥) الف عربة ترام تقوم بترحيل (٤) مليون مواطن يوميا تبلغ تكلفة المشروع ٣ بليون دولار تقوم بتوفيرها الشركة بطرح المشروع كشركة مساهمة عامة ذات جدوى اقتصادية تحقق ارباح مضمونة.
ويعمل الترام بنظام الطاقة النظيفة(الكهرباء) بواقع إستهلاك (٥٠) ميغاواط في اليوم بجانب توفير عربات اسعاف مرافقة للمشروع وسيسهم المشروع في حل مشكلة المواصلات والزحام جزريا والوصول الى أي موقع بسرعة عالية وتوفير فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين.
من جهته رحب والي الخرطوم بالمشروع وقال انه يأتي في وقت مهم تعاني فيه الولاية من ازمة في المواصلات والزحام المروري ووعد الوالي بالجلوس مع جهات الاختصاص بالولاية لدراسة هذا العرض والخروج بتوصيه حوله .