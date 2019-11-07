مساعد “مناوي”: قوى ” التغيير ” خانت العهد وانفردت بالسلطة

إتهم رئيس وفد حركة جيش تحرير السودان جناح ” مناوي ” الدكتور جمعة الوكيل قوى الحرية والتغيير بـ” خيانة العهد” وسرقة وظلم الآخرين والانفراد بالسلطة.
وقال الوكيل في حوار مع ” الجريدة ” ينشر لاحقاً إن قوى التغيير جسم ” هلامي ” وبه الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف: القوى غير المسلحة ” تلاعبت علينا ” واستغلوا وجودنا خارج السودان وشكلوا الحكومة دون الرجوع إلينا رغم مطالبتنا لهم بالمهلة حتى توقيع الاتفاق .
وأكد الوكيل أن الجبهة الثورية جزء من ” قوى التغيير” والثورة وستدخل في كافة اللجان الموجودة في إعلان الحرية والتغيير وقريباً جداً ستلتقي بهم في اجتماعات. وقال “سنطالب بمشاركتنا في كل المؤسسات الموجودة واذا رفضوا “المليونيات موجودة” وسنخرج ملايين المليونيات.
الخرطوم : حمد الطاهر
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
محمود
2019/11/07 at 9:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
إنتو رضيتو بمبدأ الإقصاء لأحزاب الحوار الشاركت النظام المخلوع بموجب إتفاق سياسي يتضمن مطالبكم قام السادة الشيوعيين والبعثيين والجمهوريين وسعوا دائرة الإقصاء ما أكتر عشان كده في الفترة الإنتقالية لازم تفهموا إنو الإقصاء يجب ألا يتجاوز المؤتمر الوطني فقط لا غير وإلا حيدخلوكم كلكم فيهو.