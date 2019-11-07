تصفية (100) مؤسسة إعلامية تتبع للوطني

كشف عضو في لجنة تصفية “المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤتمر الوطني”، انهم قد حصروا أكثر من “100” مؤسسة إعلامية على رأسها “فضائية الشروق”، بجانب مراكز إنتاج إعلامي.
وبحسب آخر لحظة فإن “لجنة التصفية” فرغت من أعمالها ورفعت توصياتها، وان الملف والتقرير كامل امام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البراهان، وقال عضو اللجنة ان من اهم التوصيات: “التصفية” او “تبعية” بعض هذه المؤسسات للجهات المختصة في الدولة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/11/07 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
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