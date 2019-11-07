الأخبار > سياسية > تصفية (100) مؤسسة إعلامية تتبع للوطني
الأقسام :

سياسية

2019/11/07

2019/11/07


تصفية (100) مؤسسة إعلامية تتبع للوطني



شارك الموضوع :

كشف عضو في لجنة تصفية “المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤتمر الوطني”، انهم قد حصروا أكثر من “100” مؤسسة إعلامية على رأسها “فضائية الشروق”، بجانب مراكز إنتاج إعلامي.

وبحسب آخر لحظة فإن “لجنة التصفية” فرغت من أعمالها ورفعت توصياتها، وان الملف والتقرير كامل امام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البراهان، وقال عضو اللجنة ان من اهم التوصيات: “التصفية” او “تبعية” بعض هذه المؤسسات للجهات المختصة في الدولة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.