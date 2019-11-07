مقتل شاب في ساحة المولد بجبل أولياء

تحقق شرطة محلية جبل أولياء في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك عقب مقتل شاب داخل ساحة المولد بمنطقة جبل أولياء .
حيث تعود التفاصيل عندما وقع خلاف بين المتهم والمجني علية داخل المولد فاعتدى الجاني على المجني عليه بآلة حادة وتوفى المرحوم متأثر بالإصابة .
وعقب وقوع الجريمة تم إخطار الشرطة التي قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير ، والتحريز ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي .
وبأمر من النيابة والاورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
كما تم القبض على المتهم بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( كوش نيوز )