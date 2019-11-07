الأخبار > جرائم وحوادث > مقتل شاب في ساحة المولد بجبل أولياء
الأقسام :

جرائم وحوادث

2019/11/07

2019/11/07


مقتل شاب في ساحة المولد بجبل أولياء



شارك الموضوع :

تحقق شرطة محلية جبل أولياء في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك عقب مقتل شاب داخل ساحة المولد بمنطقة جبل أولياء .

حيث تعود التفاصيل عندما وقع خلاف بين المتهم والمجني علية داخل المولد فاعتدى الجاني على المجني عليه بآلة حادة وتوفى المرحوم متأثر بالإصابة .

وعقب وقوع الجريمة تم إخطار الشرطة التي قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير ، والتحريز ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي .

وبأمر من النيابة والاورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

كما تم القبض على المتهم بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.