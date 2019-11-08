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    النيلين12
  • 39 دقيقة مضى
    • الأقسام : سياسية

الدفاع الشعبي يهدد بحريق شامل حال تسليم البشير للجنائية

هدّد مجاهدو الدِّفاع الشّعبي في بيان لهم صدر الخميس، بحريق شامل في البلاد لن يسلم منه أحد حال تسليم الرّئيس السابق “عمر البشير” لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.

وذكر البيان الذي تلقت الانتباهة أون لاين نسخة منه، إن مجاهدي الدِّفاع الشّعبي لا يمانعون في محاكمة داخلية لكل من تثبت إدانته بالقضاء السُّوداني.

ووجّه البيان رِسالة لشرفاء القوات المُسلّحة بأن التاريخ سيكتب أنكم تخاذلتم في حماية قائدكم “البشير” إذا ما تمت عملية تسليمه لمحكمة لاهاي، عقب مُطالبات من بعض الذين يحكمون البلاد وسبق لهم أن قدموا الملفات الكاذبة وشهادة الزور للمنظمات الصهيونية.

وكان بعض قيادات قُوى الحرية والتغيير قد صرحوا بأن “البشير” سيتم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع المنصرم بضرورة تسليم الرئيس السابق لها معللة وجوده بالخطر في السجون السودانية.

الخرطوم(كوش نيوز)
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