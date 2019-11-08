القائمة
X
    alnilino
  • 17 دقيقة مضى
    • الأقسام : منوعات

إبراهيموفيتش ورحلة استعادة المجد.. “قنبلة جديدة” بسن 38 عاما

يبدو أن نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بات وهو في عمر 38 عاما، على أعتاب تفجير قنبلة جديدة في مشواره المثير للجدل والإعجاب في الوقت ذاته.

فقد كشف مسؤول كبير في الدوري الأميركي لكرة القدم، أن إبراهيموفيتش يقترب من العودة إلى ميلان الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2011.

وقال مفوض البطولة دون غريبر في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” الرياضية، إن “زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام. إنه في الثامنة والثلاثين وها هو يتعاقد مع ميلان، واحد من أكبر أندية العالم”.

وخاض لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي الحالي، موسمين مع ميلان، قبل أن يرحل عنه في صيف عام 2012 متجها صوب باريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة، سجل اللاعب الرحالة 52 هدفا في 56 لقاء مع لوس أنجلوس غالاكسي، المحطة غير الأوروبية الأولى في مشوار “إبرا” الحافل بالإنجازات.

وتابع غريبر: “لقد كسر تقريبا كل الأرقام القياسية في عامين هنا. أتمنى أن يبقى لكن الأمر بيد لوس أنجلوس غالاسي. أنا سعيد بوجوده هنا وأحب قضاء الوقت معه”.

ويسعى ميلان لضم لاعبين شبان بهدف الاستفاقة من سباته الطويل، ويتعرض مديره الفني ستيفانو بيولي إلى ضغط شديد بعد أن حصد 13 نقطة فقط في 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

سكاي نيوز
مواضيع متعلقة
  1. وزير المالية: 5 مليارات دولار دعما للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد واحتياطي النقد الأجنبي يكفي لأسبوع فقط

    قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما…

  2. رونالدو ينتصر في المحكمة.. وسقوط “دعوى مايورغا”

    أسقط محامو أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، دعوى رفعتها امرأة تتهم فيها مهاجم يوفنتوس…

  3. بالأيام.. برشلونة يتمتع بأفضلية في “موسم العذاب” لريال مدريد

    في موسم شهد تأجيلا استثنائيا لمباراة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، تكشف أجندتا قطبي الكرة…

  4. ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ 2015

    أظهر تقرير لمؤسسة "يو.بي.إس" للخدمات المالية أن ثروات أثرى أثرياء العالم تراجعت قليلا في العام…

  5. “الثورية” تُوافق على تعيين الولاة بصورة مؤقتة إلى حين تحقيق السلام

    أكد الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان، أن طرفي التفاوض اتفقا على عدم تعيين المجلس…