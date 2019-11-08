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  • 8 دقائق مضى
    • الأقسام : منوعات

صلاح لمنتقديه: لا أهتم بما تقولون

قلل نجم ليفربول محمد صلاح من شأن الانتقادات التي توجه إليه، حيث سجل 5 أهداف فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان هداف البطولة في الموسمين الأخيرين.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، عندما سئل عن هذا الأمر: “لأكون صادقا، لا أهتم بما يتوقعه الناس مني. طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز”.

وتابع، قبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي: “لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني. يمكن أن يضع ذلك ضغطا كبيرا عليك ويجعل أداءك سيئا. أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد به”.

وأمام ليفربول الذي يتصدر الدوري برصيد 31 نقطة، توسيع الفارق مع ملاحقه إلى 9 نقاط عندما يستضيفه، الأحد، لكن صلاح يرى أنه من السابق لأوانه التفكير في الفوز بالدوري الممتاز حتى لو تمكن فريقه من التغلب على حامل اللقب.

وأضاف صاحب الـ27 عاما: “كانوا يتحدثون عن سباق اللقب في ديسمبر من العام الماضي، عندما كنا في المقدمة بـ6 أو 7 نقاط، قائلين إن الأمر قد انتهى”.

لكن “الأمر لم ينته بعد، إنها 3 مباريات (يمكن أن تسقط خلالها 9 نقاط). إذا كانت لديك فترة سيئة فربما تكون في ورطة مرة أخرى”، حسب تصريحات اللاعب الأعسر.

وأردف صلاح: “حتى لو فزنا فلا يزال الطريق طويلا، نحن في شهر نوفمبر فقط ومن السابق لأوانه الحديث عن الدوري”.

ويأمل بطل أوروبا في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 3 عقود، بعدما أصبح الفوز به يمثل “عقدة” للأجيال الأخيرة من لاعبي الفريق.

سكاي نيوز
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