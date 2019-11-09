سلطان “ماليزيا” السابق يضع شرطا غريبا من أجل تسوية أزمته مع طليقته ملكة جمال موسكو!

كشفت صحيفة الديلي ميل أن ملك ماليزيا السابق ”السلطان محمد الخامس“ اشترط على طليقته ملكة جمال موسكو، أن تربى ابنهما كمسلم مقابل منح الطفل وديعة بنكية تقدر بحوالي 250 ألف دولار، كما وضع شرطًا غريبا وهو ”ألا يتصل ابنه به مطلقًا“وكذلك بأن تحجب، أوكسانا فويفودينا، صور الطفل وتغلق كل حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي .

وقالت الصحيفة البريطانية ،إن تلك الشروط تأتي ”كجزء من التسوية المقترحة بين الملك السابق وزوجته السابقة، والذي تخلى عن العرش من أجل زواجهما المضطرب، والذي استمر لأقل من عام واحد“.

وبعد تشكيك محامي السلطان محمد في نسب الطفل، تصر ملكة جمال موسكو السابقة ”أوكسانا فوفودينا“ (27 عامًا)، على اللجوء إلى المحكمة في موسكو للمطالبة بإجراء اختبار حمض نووي في محاولة لإثبات أبوة الملك.

وكشفت مصادر داخل القصر الماليزي أن السلطان محمد أشار إلى أن الطفل الذي عرضت أوكسانا صوره منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون ”نجل أي رجل آسيوي“.

وتهدف الوديعة التي سيضعها الملك للطفل إلى ”إنتاج أرباح قدرها 1500 دولار، والتي ستتزايد مع تقدمه في العمر لتتكفل بمصاريفه الجامعية عندما يكبر“.

وتشير الصفقة المقترحة إلى أن الملك السابق الذي قد يعود لعرشه المتنازل عنه في يناير المقبل، ”لن يعترف أو ينكر أبوة الطفل“، وسيرفض جعل ابنه ليون وريثًا لسلطنة كيلانتان التي يحكمها بالقرب من الحدود التايلاندية.

ورفضت أوكسانا الصفقة التي ستجبرها على حذف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتميز بنصف مليون متابع، وجميع صورها مع السلطان، إذ يبدو أن الاتفاق المقترح بعيد للغاية عن مطالب ملكة جمال موسكو السابقة.

صحيفة المرصد