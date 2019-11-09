سوء تفاهم يحجب أغنية “إنساي” للمجرد ورمضان

حظرت إدارة موقع “يوتيوب” عرض “كليب” أغنية “إنساي” للنجمين سعد لمجرد والمصري محمد رمضان، لأسباب قالت إنها تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وأكد مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، رضوان بوزيد، في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية أنّ “الأغنية تمّ حجبها بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ”إنساي” والفنان رمضان”، مبرزاً أنّ “لْمعلم” لا صلة له بالأغنية، لأنها تُذاع على قناة المغني المصري”.

من جهته، عبّر مخرج العمل حسام الحسيني عن دهشته من الإجراء “غير المتوقع”، مبرزاً أنه تم حظر الأغنية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

وأوضح المتحدث نفسه أن “كليب إنساي” حقق 170 مليون مشاهدة، وتمّ عرضه طوال أشهر دون مشاكل، مشيراً إلى تواجده في مدينة مراكش، حيث مازال يتواصل مع إدارة الموقع لمعرفة السبب الحقيقي وراء حذف “الكليب”، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عرضه مجدداً.

وتُعد أغنية “انساي” أول تعاون يجمع بين “لمْعلم” و”الأسطورة”، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني فيها باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية. ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

سبوتنيك