بالفيديو .. عائلة مدرب أسود مصري ترتدي الأبيض في عزائه .. وتكشف سبب الظهور الغريب !

قامت أسرة مدرب الأسود المصري الشهير “محمد الحلو”، أمس الجمعة، بارتداء الملابس البيضاء بدلاً من السوداء في عزائه، في مخالفة للعادت المصرية الخاصة بالعزاء بالنسبة للسيدات.

وبررت أسرة “الحلو” ذلك الظهور الغريب بأنها وصية الراحل، حيث أوصاهم قائلاً: “متلبسوش عليا أسود… والبسوا أبيض”.

وكان مدرب الأسود المصري الشهير “محمد الحلو” قد توفي الأربعاء الماضي، عقب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بميكروب خطير أثناء إحدى جلسات الغسيل الكلوي التي كان يخضع لها، ما أدى لدخوله العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

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صحيفة المرصد