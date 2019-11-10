وزير التربية يشكك في نتائج الشهادة الثانوية ويصفها بأنها غير حقيقية وكانت تطبخ بليل كما الانقلابات

رسم وزير التربية والتعليم العام بروفيسور محمد الأمين التوم صورة قاتمة و مظلمة لواقع التعليم بالبلاد ، في وقت شكك في نتائج الشهادة الثانوية ووصفها بأنها غير حقيقية وكانت تطبخ بليل كما الانقلابات؛ وتعهد بأنهم في العام القادم سيعلنون النتيجة الثانوية كما هي دون غش ودون معالجة، حتى نعرف والمجتمع أين نحن وكيف يمكن أن ننتقل للأحسن، وقال الأمين في مؤتمر صحفي بـ(سونا) يوم السبت إن إعلان النسب التي يتحصل عليها المائة الأوائل خداع وبرر إعلانهم للنتيجة الحقيقية في العام المقبل لأجل أن يعرف المجتمع أين كنا وإلى أين نمضي وأردف: التعليم هو رأس مالنا، لذلك لا يمكن أن ننميه ونبنيه بالغش؛ ونعترف أن الطلبة لم يكونوا يتعلمون في العهد السابق،وكشف الأمين عن تغيير السلم التعليمي الى 6-3-3 تدريجيا؛ مع مراجعة شاملة للمناهج، وأبان أن التعليم بالسودان منهار ويحتاج لمجهود جبار للوصول لتعليم جيد منصف شامل، مشيرا إلى أن العام المقبل سيطبق فيه تعليم طلاب الصف الأول مجانا في كل السودان، مؤكدا التزام الحكومة بتمويل التعليم بنسبة 20٪من الموازنة العامة، وقال الوزير إن أكثر من 45% من الفئة العمرية بين 6سنوات إلي 13 سنه خارج المدرسة .

الخرطوم : النورس نيوز



