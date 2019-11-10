رئيس الوزراء يتوجه الى بروكسل

توجه رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك صباح اليوم إلى بروكسل على رأس وفد رفيع يضم عددا من السادة الوزراء وذلك تلبية لدعوة قدمتها له قيادة الاتحاد الاوروبي .

وكان في وداعه بمطار الخرطوم السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء.

وأوضح القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالانابة لدى مملكة بلجيكا ؛ الأستاذ حامد الجزولي في تصريح صحفي ؛ أن سفارة السودان أكملت كافة الترتيبات والاستعدادات للزيارة ؛ مبينا أن رئيس مجلس الوزراء سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ؛ كما سيقدم تنويرا” لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ” حول التطورات السياسية التى يشهدها السودان ؛ خاصة الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل والعادل فضلاً عن رؤية الحكومة الانتقالية لقيادة المرحلة.

وقال الأستاذ حامد الجزولي إن الزيارة جاءت في توقيت مهم ومفصلي من تاريخ السودان ؛ بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة ؛ وتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ؛ موضحاً أن الاتحاد الأوروبي ظل داعما اساسيا لعملية التغيير في السودان ؛ وذلك عبر بياناته التى كان يصدرها من مؤسساته المختلفة دعما لثورة ديسمبر المجيدة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء في زيارته لبروكسل الاستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة والاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بجانب وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

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