دعوة لتحديد آلية للرقابة على الدقيق المدعوم

دعا الأمين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم، جبارة الباشا، إلى الإسراع في تحديد آلية للرقابة على دقيق الخبز المدعوم من المطاحن حتى المخابز لتفادي التسريب. وقال إن كمية الولاية من الدقيق تبلغ 47 ألف جوال

وأكد في تصريح بحسب آخر لحظة، أن كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة والبالغة مائة ألف جوال يومياً مخصص منها لولاية الخرطوم 47 ألف جوال يومياً، تكفي احتياجات الولاية.

وأشار للجنة التي كونتها ولاية الخرطوم لوضع تكلفة حقيقية لتحديد وزن قطعة الخبز، مبيناً أن اللجنة تضم في عضويتها بجانب الولاية، اتحاد المخابز وحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم والأمن الاقتصادي.

الخرطوم: (كوش نيوز)