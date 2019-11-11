النيلين
سياسية

“الشعبي” يدعم الحكومة الإنتقالية وتسليم المخلوع للجنائية

1

قال حزب المؤتمر الشعبي إنه مقر ومستسلم ومعترف بالحكومة الإنتقالية ويدعو الجميع للجلوس من أجل مصلحة السودان.

وطالب الامين العام للحزب علي الحاج في مؤتمر صحفي حكومة الثورة بالسعي الجاد من أجل إنجاز السلام والاستفادة من تجربتهم السابقة في هذا السياق.

وطالب الشعبي بحسب صحيفة (اليوم التالي) الحكومة بتسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية معتبراً ان الخطوة تتواءم مع رؤيتهم القديمة في سبيل إقرار العدالة عبر تقديم الجناة للمحاكمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

1 تعليق

طارق 2019/11/11 at 11:53 م

تسليم البشير مقابل رفع العقوبات وليس مجانا، لا تفعلوا شيئ مجانا.

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.