“الشعبي” يدعم الحكومة الإنتقالية وتسليم المخلوع للجنائية

قال حزب المؤتمر الشعبي إنه مقر ومستسلم ومعترف بالحكومة الإنتقالية ويدعو الجميع للجلوس من أجل مصلحة السودان.

وطالب الامين العام للحزب علي الحاج في مؤتمر صحفي حكومة الثورة بالسعي الجاد من أجل إنجاز السلام والاستفادة من تجربتهم السابقة في هذا السياق.

وطالب الشعبي بحسب صحيفة (اليوم التالي) الحكومة بتسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية معتبراً ان الخطوة تتواءم مع رؤيتهم القديمة في سبيل إقرار العدالة عبر تقديم الجناة للمحاكمة.

الخرطوم (كوش نيوز)